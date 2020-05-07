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DHA
Haber Giriş: 07.05.2020 - 23:29,Son Güncelleme:

Köprüden bakarken dereye düşen kişiyi itfaiye kurtardı

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Köprüden bakarken dereye düşen kişiyi itfaiye kurtardı
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Düzce'de, köprüden geçerken dereye bakmak isteyen Erol Gür, dengesini kaybederek suya düştü. İtfaiye ekiplerince dereden çıkarılan Gür, tedaviye alındı.

Akşam saatlerinde, Ağa Mahallesi’nde bulunan evine giden Erol Gür, iddiaya göre Asar Deresi üzerinde bulunan Çay Köprüsü’nden geçerken dereye bakmak istedi. Bu sırada dengesini kaybeden Erol Gür, Asar Deresi’ne düştü. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen itfaiye ekipleri, Gür’ü sudan çıkardı. Yaralanan Erol Gür, 112 Acil Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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