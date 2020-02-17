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Atike CEYLAN KAÇAR/SİLİFKE (Mersin), (DHA)
Haber Giriş: 17.02.2020 - 14:25,Son Güncelleme:/

Köprüden atladığı öne sürülen bekçi, ırmakta aranıyor

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Köprüden atladığı öne sürülen bekçi, ırmakta aranıyor

MERSİN'in Silifke ilçesinde bekçi H.Y.'nin (37), köprüden Göksu Irmağı'na atlayarak, yaşamına son vermek istediği iddia edildi. H.Y. için ırmakta arama çalışması başlatıldı.

Olay, saat 01.00 sıralarında, Silifke'de meydana geldi. Evli ve 2 çocuk babası bekçi H.Y.'nin, intihar etmek için Atatürk Köprüsü'ne gelip, Göksu Irmağı'na atladığı öne sürüldü. Köprüden atlamadan önce H.Y.'nin, yakınını arayarak, intihar edeceğini söylediği belirtildi. Polis, ihbar üzerine harekete geçerken, dalgıçlar tarafından ırmakta arama çalışması başlatıldı.

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