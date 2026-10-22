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Köprüdeki kan izleri cinayeti ele verdi: Motosiklet borcu için pusu kurmuş

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#Bartın#Cinayet#Motosiklet Borcu
Köprüdeki kan izleri cinayeti ele verdi: Motosiklet borcu için pusu kurmuş
Oluşturulma Tarihi: Ekim 22, 2026 11:53

Bartın’da berber Murat Barışık’ın hayatını kaybettiği olayda planlı cinayet ortaya çıktı. Tabancayı 3 gün önceden saklayıp Barışık’ı konuşma bahanesiyle olay yerine çağırdığı tespit edilen köylüsü Ö.Ç., cinayetin ardından suç aletlerini dereye atmasına rağmen jandarma tarafından yakalandı.

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Olay, 2 gün önce Kozcağız beldesinin Ustaoğlu köyünde meydana geldi. Vatandaşlar, geçtikleri köprünün üzerinde kan izleri görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Köprüdeki kan izleri cinayeti ele verdi: Motosiklet borcu için pusu kurmuş

Köprünün altında hareketsiz halde bulunan Murat Barışık’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Başının arka kısmından tabancayla bir el ateş edilerek öldürüldüğü tespit edilen Barışık'ın cenazesi toprağa verildi.

Köprüdeki kan izleri cinayeti ele verdi: Motosiklet borcu için pusu kurmuş

MOTOSİKLET VE TABANCAYI DEREYE ATMIŞ

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Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, aynı köyde yaşayan fabrika işçisi Ö.Ç.’nin, Barışık'tan 650 bin TL’ye motosiklet aldığı ve borcunu ödeyemediği için daha önce tartıştıkları cinayeti de bu nedenle işlediği öne sürüldü.

Köprüdeki kan izleri cinayeti ele verdi: Motosiklet borcu için pusu kurmuş

Soruşturmada, Ö.Ç.'nin olaydan 3 gün önce bölgeye giderek tabancasını sakladığı, olay günü Murat Barışık'ı konuşmak için çağırdığı ve tabancayı sakladığı yerden alarak başından vurduğu tespit edildi. Şüphelinin, cinayetin ardından motosiklet, tabanca ve cep telefonunu dereye attığı belirlendi.

Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Ö.Ç.'nin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

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#Bartın#Cinayet#Motosiklet Borcu

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