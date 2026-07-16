Köprü’de zafer yürüyüşü

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İstanbul’daki anma etkinliklerinin ilk adreslerinden biri ise 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Şehitler Makamı oldu. ‘İrade Bizim, Zafer Bizim’ temalı anma programı çerçevesinde İletişim Başkanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve İstanbul Valiliği’nce yapılan anma, saat 10.00’da Zincirlikuyu’da başladı. Ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyüşe katılan binlerce vatandaş, yaklaşık 4 kilometrelik rotayı takip etti. Köprü’nün Anadolu yakası çıkışında bulunan 15 Temmuz Şehitler Makamı’nda sona eren yürüyüşe, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İletişim Başkanı Yardımcısı Ferhat Pirinççi, İstanbul Valisi Davut Gül ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de katıldı.

VATANI KİMSEYE BIRAKMAYIZ

Yürüyüşe katılan vatandaşlardan Gülsüm Taştan “Bugün burada zaferi ve özgürlüğü hissediyoruz. O gün, yani 2016’da ilk olaylar başladığında inanamadık tabii. Sonradan yaşananları görünce anladık ki içten içten bizi yemeye ve bölmeye çalışan bir hain zümresi varmış. Fatih’in aldığı, Atatürk’ün bize emanet ettiği bu güzel vatanı öyle kimseye bırakmayız” dedi. Yürüyüşün ardından düzenlenen ve saygı duruşu ile İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Bakan Bak ise şunları söyledi: “O gün burada ölümü öldürenler tanklara meydan okudu, tanklara elleriyle meydan okudular. Meydanlarda tüm dünyaya şunu söylediler, ‘Bizi kimin yöneteceğine sadece ve sadece biz karar veririz.’ İşte milli irade bu. Çelik irade bu. Tanklara karşı direnen irade, çelik irade, bu aziz milletin iradesi.” İstanbul Valisi Davut Gül de “Mekânlar zamana şahitlik ediyor. Bu mekân, bu köprü bir ihanete şahitlik etti” dedi.

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