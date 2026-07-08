×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Köprüde duvara çarpan TIR’ın şoförü hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#Bursa#TIR#Kaza
Köprüde duvara çarpan TIR’ın şoförü hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 08, 2026 11:58

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde köprünün taşıyıcı beton duvarına çarpan tavuk eti yüklü TIR’ın şoförü Recep Sürekli (33), hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle Balıkesir-Bursa kara yolu bir süre trafiğe kapandı.

Haberin Devamı

Kaza, saat 03.00 sıralarında Mustafakemalpaşa ilçesi Balıkesir-Bursa kara yolu Boğaz Köprüsü’nde meydana geldi. Balıkesir’den Bursa yönüne giderken Recep Sürekli’nin kontrolünü yitirdiği 35 DE 9912 plakalı tavuk eti yüklü TIR, köprüde taşıyıcı beton duvara çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde, TIR’ın şoför kabini ile duvar arasında sıkışan Sürekli’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Recep Sürekli’nin cansız bedeni, Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Köprüde duvara çarpan TIR’ın şoförü hayatını kaybetti

İNCELEME BAŞLATILDI

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

Çevreye saçılan tavuk etleri nedeniyle Balıkesir-Bursa yönü bir süre trafiği kapatıldı. Uzun araç kuyrukları oluşurken, ekiplerin çalışmaları ve yapılan temizliğin ardından kara yolu yeniden ulaşıma açıldı.

Haberin Devamı

Kazayla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

Gözden KaçmasınAvcılar’da park halindeki kamyonlardan hırsızlık kameradaAvcılar’da park halindeki kamyonlardan hırsızlık kameradaHaberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bursa#TIR#Kaza

BAKMADAN GEÇME!