Köprüde dehşet

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FATİH Sultan Mehmet Köprüsü Edirne istikametinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Takla atan bir otomobilde yangın çıktı. Yanan otomobile çevredeki sürücüler ve polis ekipleri yangın tüpleriyle müdahale etti. Otomobildeki yangın söndürüldükten sonra içindekiler çıkarıldı. Olay yerine çok sayıda polis itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildli. Kazada 4 kişinin yaralandığı öğrenildi. Yaralılar ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

OTOMOBİL ALEV TOPUNA DÖNDÜ

Kazada alev topuna dönen otomobile yardıma çevredeki sürücüler koştu. Yangın söndürülerek yolcular araç içinden çıkarıldı.