Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Köprüde dehşet

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Köprü#Kaza
Köprüde dehşet
Oluşturulma Tarihi: Aralık 27, 2022 07:00

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde gece yarısı meydana gelen zincirleme kazada ortalık savaş alanına döndü. Bir otomobil takla attı. Köprüde bariyerleri aşıp emniyet yoluna uçan bir otomobil de alev aldı, içindekiler son anda kurtarıldı.

Haberin Devamı

FATİH Sultan Mehmet Köprüsü Edirne istikametinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Takla atan bir otomobilde yangın çıktı. Yanan otomobile çevredeki sürücüler ve polis ekipleri yangın tüpleriyle müdahale etti. Otomobildeki yangın söndürüldükten sonra içindekiler çıkarıldı. Olay yerine çok sayıda polis itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildli. Kazada 4 kişinin yaralandığı öğrenildi. Yaralılar ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

 

OTOMOBİL ALEV TOPUNA DÖNDÜ

Kazada alev topuna dönen otomobile yardıma çevredeki sürücüler koştu. Yangın söndürülerek yolcular araç içinden çıkarıldı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Köprü#Kaza

BAKMADAN GEÇME!

Ne kadar esneksiniz ve bu ne anlama geliyor Bu testi yapın riskinizi görün | 5 DAKİKADA 5 HAREKET

Ne kadar esneksiniz ve bu ne anlama geliyor? Bu testi yapın riskinizi görün | 5 DAKİKADA 5 HAREKET

#Sağlık
BİR SORUDAN FAZLASI | Arkadaşlık sitelerinden ciddi ilişki çıkar mı

BİR SORUDAN FAZLASI | Arkadaşlık sitelerinden ciddi ilişki çıkar mı?

#İlişki
58 yıl önce zaman durdu Tarihe geçen o fotoğrafın hiç bilmediğiniz hikâyesi...

58 yıl önce zaman durdu! Tarihe geçen o fotoğrafın hiç bilmediğiniz hikâyesi...

#Harold Edgerton

BAKMADAN GEÇME!

Ne kadar esneksiniz ve bu ne anlama geliyor Bu testi yapın riskinizi görün | 5 DAKİKADA 5 HAREKET

Ne kadar esneksiniz ve bu ne anlama geliyor? Bu testi yapın riskinizi görün | 5 DAKİKADA 5 HAREKET

#Sağlık
BİR SORUDAN FAZLASI | Arkadaşlık sitelerinden ciddi ilişki çıkar mı

BİR SORUDAN FAZLASI | Arkadaşlık sitelerinden ciddi ilişki çıkar mı?

#İlişki
58 yıl önce zaman durdu Tarihe geçen o fotoğrafın hiç bilmediğiniz hikâyesi...

58 yıl önce zaman durdu! Tarihe geçen o fotoğrafın hiç bilmediğiniz hikâyesi...

#Harold Edgerton