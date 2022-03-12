Köprü ikiye ayrıldı... 5 saat sonra trafiğe açıldı

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Beyoğlu ile Fatih ilçelerini birbirine bağlayan Haliç üzerindeki tarihi Atatürk (Unkapanı) Köprüsü’nün orta kısmında bulunan bağlantı noktasında ayrılma meydana geldi. Dün öğle saatlerinde meydana gelen ayrılma ilerleyen dakikalarda 20 santimetreyi geçerek tehlikeli boyuta ulaştı.

İhbar üzerine gelen ekipler, köprüyü araç ve yaya trafiğine kapattı. Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti ekipleri ise denizden önlemler aldı. Köprüye gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri incelemeler yaptı. Ayrılmanın meydana geldiği bölgeye denizden römorkör yardımıyla müdahalede bulunuldu. Ekipler köprüdeki ayrılmanın fırtına nedeniyle oluştuğunu belirtti. Görevliler önceki yıllarda da benzer olaylarla karşılaştıklarını aktarırken, “Köprü açılabilir bir yapıda olduğu için birleşme noktalarında dişliler var. Bunlar yerinden çıkabiliyor. Römorkör ile müdahale yapılıyor. Dişliler yerine oturunca normale dönecek” dedi.

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DEPREM ZANNETTİM

Ayrılma esnasında köprüden geçtiğini söyleyen Ayşegül Keskin, “Birden bir gürültü geldi. Korktum, deprem oluyor zannettim. Hızlıca köprüden ayrıldım” dedi. İBB ekiplerinin denizden 3 römorkörle müdahale ederek açıklığı kapatmasıyla, Atatürk Köprüsü 5 saat sonra yeniden trafiğe açıldı.