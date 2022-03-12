Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Köprü ikiye ayrıldı... 5 saat sonra trafiğe açıldı

#Unkapanı#Köprü#Ayrılma
Köprü ikiye ayrıldı... 5 saat sonra trafiğe açıldı

Unkapanı ile Karaköy’ü birbirine bağlayan Atatürk Köprüsü’nün orta kısmındaki birleşme noktasında fırtına nedeniyle 20 santimetre boşluk oluştu.

Haberin Devamı

Beyoğlu ile Fatih ilçelerini birbirine bağlayan Haliç üzerindeki tarihi Atatürk (Unkapanı) Köprüsü’nün orta kısmında bulunan bağlantı noktasında ayrılma meydana geldi. Dün öğle saatlerinde meydana gelen ayrılma ilerleyen dakikalarda 20 santimetreyi geçerek tehlikeli boyuta ulaştı.

Köprü ikiye ayrıldı... 5 saat sonra trafiğe açıldı

İhbar üzerine gelen ekipler, köprüyü araç ve yaya trafiğine kapattı. Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti ekipleri ise denizden önlemler aldı. Köprüye gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri incelemeler yaptı. Ayrılmanın meydana geldiği bölgeye denizden römorkör yardımıyla müdahalede bulunuldu. Ekipler köprüdeki ayrılmanın fırtına nedeniyle oluştuğunu belirtti. Görevliler önceki yıllarda da benzer olaylarla karşılaştıklarını aktarırken, “Köprü açılabilir bir yapıda olduğu için birleşme noktalarında dişliler var. Bunlar yerinden çıkabiliyor. Römorkör ile müdahale yapılıyor. Dişliler yerine oturunca normale dönecek” dedi.

Haberin Devamı

Köprü ikiye ayrıldı... 5 saat sonra trafiğe açıldı

DEPREM ZANNETTİM

Ayrılma esnasında köprüden geçtiğini söyleyen Ayşegül Keskin, “Birden bir gürültü geldi. Korktum, deprem oluyor zannettim. Hızlıca köprüden ayrıldım” dedi. İBB ekiplerinin denizden 3 römorkörle müdahale ederek açıklığı kapatmasıyla, Atatürk Köprüsü 5 saat sonra yeniden trafiğe açıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Unkapanı#Köprü#Ayrılma

BAKMADAN GEÇME!

BigMag karaborsada

BigMag karaborsada

#Bigmag
Lavrov’u kızdıran sorudaki kadın

Lavrov’u kızdıran sorudaki kadın

#Lavrov
Rusya Ukrayna savaşında insani koridor bilmecesi Biri mayınlı, diğerine bombalar yağıyor...

Rusya Ukrayna savaşında insani koridor bilmecesi! 'Biri mayınlı, diğerine bombalar yağıyor...'

#Ukrayna

BAKMADAN GEÇME!

BigMag karaborsada

BigMag karaborsada

#Bigmag
Lavrov’u kızdıran sorudaki kadın

Lavrov’u kızdıran sorudaki kadın

#Lavrov
Rusya Ukrayna savaşında insani koridor bilmecesi Biri mayınlı, diğerine bombalar yağıyor...

Rusya Ukrayna savaşında insani koridor bilmecesi! 'Biri mayınlı, diğerine bombalar yağıyor...'

#Ukrayna