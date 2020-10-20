Mustafa ULUSOY/OSMANCIK (Çorum), (DHA)
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Köprü altında mahsur kalan kediyi, itfaiyeciler kurtardı
ÇORUM'un Osmancık ilçesinde, Koyunbaba Köprüsü altında mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Koyunbaba Köprüsü altında kedinin mahsur kaldığını görenler, Osmancık Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiyeciler, köprüden ırmak yatağına ip merdiven sarkıtarak, mahsur kalan kediyi yola çıkardı. Ekiplerce kurtarılıp, yol kenarına bırakılan kedi, gözden kayboldu.
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