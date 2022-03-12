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Köpekten kaçarken otomobil çarpmıştı! Rabia'ya acı veda

#Isparta#Rabia Kallı#Cenaze
Köpekten kaçarken otomobil çarpmıştı Rabiaya acı veda

Isparta'da köpeklerden kaçmak isterken otomobilin çarpması sonucu yaralanan, tedavi gördüğü hastanede bir haftalık yaşam savaşanı kaybeden üniversite öğrencisi Rabia Kallı (20), memleketi Muğla'nın Milas ilçesinde toprağa verildi. Kallı’nın babası Emin Kallı, "Bizim canımız yandı inşallah başka canlar yanmasın. Gereken tedbirler alınsın" dedi.

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Olay, 5 Mart günü akşam saatlerinde, Isparta'da, İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Psikoloji Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Rabia Kallı, arkadaşı Hilal Topçu ile yurda doğru yürürken köpek sesi duyunca korkup, yola fırladı. Yoldan geçen A.Y.'nin kullandığı otomobil, Kallı'ya çarptı. Yaralanan Kallı, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürüldü. Genç kız, buradaki müdahale sonrası yoğun bakımda tedaviye alındı. Rabia Kallı, yoğun bakım servisindeki tedavisinin 7'nci gününde dün akşam saatlerinde yaşam savaşını kaybetti.

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Kallı'nın yakınları tarafından teslim alınan cenazesi, dün akşam toprağa verilmek üzere memleketi Muğla’nın Milas ilçesine getirildi. Rabia için bugün öğle vakti Ulu Cami'de cenaze namazı kılındı.

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Köpekten kaçarken otomobil çarpmıştı Rabiaya acı veda

Cenazede Rabia'nın tabutunun üzerine beyaz tülbent örtüldü. Kılınan namaz ve okunan duaların ardından Rabia Kallı’nın cenazesi, Milas Şehir Mezarlığı'na götürülüp, toprağa verildi.

"BU İNŞALLAH SON OLAY OLUR"

Rabia Kallı’nın babası Emin Kallı, "Bu inşallah son olay olur. Bu hadiseler her yerde oluyor. Bizim canımız yandı, inşallah başka canlar yanmasın. Gereken tedbirler alınsın. Yetkililerimiz bu işe el atsınlar. Devlet bu sürecin takipçisi oluyor. İnşallah bir daha böyle bir hadiseler yaşanmaz" dedi.

Köpekten kaçarken otomobil çarpmıştı Rabiaya acı veda

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