Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Köpekten kaçarken çarptığı cam kapıyı parçaladı

Güncelleme Tarihi:

#İSTANBUL#Köpek#Kamera
Köpekten kaçarken çarptığı cam kapıyı parçaladı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 23, 2023 09:56

İstanbul Güngören'de, havlayan köpekten korkup kaçarken kasap dükkanına girmeye çalışan bir kişi, çarptığı cam kapyı parçaladı. Cam kapıya çarpan kişi hafif yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Haberin Devamı

Olay, dün sabah saatlerinde Tozkoparan Mahallesi'nde yaşandı. Kasap dükkanına gelirken mahallenin köpeği Zeyna'nın peşine takılıp havladığı müşteri bir anda koşmaya başladı. Girdiği kasap dükkanından bir süre sonra çıkan kişi, köpeğin kendisine doğru tekrar havlayarak koştuğunu gördü. Kasap dükkanı sahibi Uğur Culfa, kepeğin kovaladığı kişiye hareket çekerek şaka yaptı.

Onun da etkisiyle korkup can havliyle kendini kasap dükkanına atmaya çalışan kişi, cam kapıya çarparak parçaladı. Çarpan kişinin ufak sıyrıklarla kurtulduğu kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Köpekten kaçarken çarptığı cam kapıyı parçaladı

"ANİ DÖNÜŞ YAPARAK KAPIYA ÇARPTI, CAM AŞAĞI İNDİ"

Haberin Devamı

İş yeri sahibi Uğur Culfa, "Burada çok sevdiğimiz bir müşterimiz var Hüseyin Ağabey. Bizim komşumuzun bir köpeği var Zeyna adında. Herkesin sevdiği bir köpek, Hüseyin Ağabey köpekten çok korkuyor, Zeyna'da onun korktuğunu hissederek onu kovalamaya çalıştı.

Köpekten kaçarken çarptığı cam kapıyı parçaladı

Birinciye Hüseyin Ağabey kurtuldu, ikinciyi çıkarken yanına gidip ben de arkadan korkutma çalıştım. Korkutayım derken o da ani dönüş yaparak kapıya çarptı, cam aşağıya indi. Nasıl olduğunu şaşırdık, çok şükür bir şey olmadı. Ufak tefek yaralama oldu, kafasında parçaları nedeniyle kesikler oluştu. Sadece biz çok korktuk. Şaka kötü sonuçlanabilirdi bu da bize ders oldu" dedi. (DHA)

Haberle ilgili daha fazlası:
#İSTANBUL#Köpek#Kamera

BAKMADAN GEÇME!

9 İDDİA 9 GERÇEK | Yüzümüzü nasıl yıkamalıyız

9 İDDİA 9 GERÇEK | Yüzümüzü nasıl yıkamalıyız?

#Sağlık
Lüks mutfakların karanlık yüzü

Lüks mutfakların karanlık yüzü

#Noma
BİR SORUDAN FAZLASI | Kardeşimin yanında hep gölgede kalıyorum, ben nerede yanlış yaptım

BİR SORUDAN FAZLASI | Kardeşimin yanında hep gölgede kalıyorum, ben nerede yanlış yaptım?

#Kardeş Kıskançlığı