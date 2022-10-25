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Olay, dÃ¼n saat 18.40 sÄ±ralarÄ±nda Manisa'nÄ±n Yunusemre ilÃ§esindeki Cumhuriyet Mahallesi 5005 Sokak'ta meydana geldi.
Ekmek almak iÃ§in evden Ã§Ä±kan Eren KÄ±lÄ±nÃ§, bakkal dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ bir sokak kÃ¶peÄŸinin saldÄ±rÄ±sÄ±na uÄŸradÄ±. KÃ¶pekten kaÃ§mak isterken yola fÄ±rlayan Eren'e o sÄ±radaÂ sokaktan geÃ§en kamyonet Ã§arptÄ±.
KAMYONET SÃœRÃœCÃœSÃœ HASTANEYE KALDIRDI
Yaralanan Eren, kamyonet sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ tarafÄ±ndanÂ Manisa Celal Bayar Ãœniversite Hastanesi'ne gÃ¶tÃ¼rdÃ¼. YoÄŸun bakÄ±ma alÄ±nan Eren'in hayati tehlikesinin sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi. Eren'in ailesinin kamyonetin sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼nden ÅŸikayetÃ§i olmadÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.
Ã–te yandanÂ Eren'in kÃ¶pekten kaÃ§tÄ±ÄŸÄ± ve kamyonetinÂ Ã§arptÄ±ÄŸÄ± anlar, bÃ¶lgedeki gÃ¼venlik kameralarÄ±na yansÄ±dÄ±.Â