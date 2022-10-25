HÃ¼rriyet Arama×
E-bÃ¼ltenlerGÃ¼nlÃ¼k EgazeteÂ© Copyright 2022 HÃ¼rriyet Gazetecilik ve MatbaacÄ±lÄ±k A.ÅžKullanÄ±m KoÅŸullarÄ±,Gizlilik PolitikasÄ±,Ä°letiÅŸim iÃ§in bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduÄŸunuz taktirde kullanÄ±m koÅŸullarÄ±nÄ±ve gizlilik politikasÄ±nÄ± kabul etmiÅŸ olursunuz.
HÃ¼rriyet sondakika haber ios uygulamasÄ±HÃ¼rriyet sondakika haber android uygulamasÄ±
GÜNDEMDÜNYABÄ°GPARASPOR ARENAKELEBEKYAÅžAMYAZARLAR
HÃ¼rriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Köpekten kaçan küçük Eren'e kamyonet çarptÄ±!

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#Manisa#Eren KÄ±lÄ±nç#Sokak KöpeÄŸi
OluÅŸturulma Tarihi: Ekim 25, 2022 19:10

Manisa'nÄ±n Yunusemre ilÃ§esinde, sokak kÃ¶peÄŸinden kaÃ§maya Ã§alÄ±ÅŸan Eren KÄ±lÄ±nÃ§ (7), kamyonetin Ã§arpmasÄ± sonucu aÄŸÄ±r yaralandÄ±. Kaza anÄ± gÃ¼venlik kameralarÄ±na yansÄ±dÄ±

Haberin DevamÄ±

Olay, dÃ¼n saat 18.40 sÄ±ralarÄ±nda Manisa'nÄ±n Yunusemre ilÃ§esindeki Cumhuriyet Mahallesi 5005 Sokak'ta meydana geldi.

Ekmek almak iÃ§in evden Ã§Ä±kan Eren KÄ±lÄ±nÃ§, bakkal dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ bir sokak kÃ¶peÄŸinin saldÄ±rÄ±sÄ±na uÄŸradÄ±. KÃ¶pekten kaÃ§mak isterken yola fÄ±rlayan Eren'e o sÄ±radaÂ sokaktan geÃ§en kamyonet Ã§arptÄ±.

KAMYONET SÃœRÃœCÃœSÃœ HASTANEYE KALDIRDI

Yaralanan Eren, kamyonet sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ tarafÄ±ndanÂ Manisa Celal Bayar Ãœniversite Hastanesi'ne gÃ¶tÃ¼rdÃ¼. YoÄŸun bakÄ±ma alÄ±nan Eren'in hayati tehlikesinin sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi. Eren'in ailesinin kamyonetin sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼nden ÅŸikayetÃ§i olmadÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.

Ã–te yandanÂ Eren'in kÃ¶pekten kaÃ§tÄ±ÄŸÄ± ve kamyonetinÂ Ã§arptÄ±ÄŸÄ± anlar, bÃ¶lgedeki gÃ¼venlik kameralarÄ±na yansÄ±dÄ±.Â

KÃ¶pekten kaÃ§an kÃ¼Ã§Ã¼k Erene kamyonet Ã§arptÄ±

Haberle ilgili daha fazlasÄ±:
#Manisa#Eren KÄ±lÄ±nç#Sokak KöpeÄŸi