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Köpekten kaçan çocuğa araç çarptı: O anlar kamerada

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#Köpek#Tekirdağ#Kaza
Köpekten kaçan çocuğa araç çarptı: O anlar kamerada
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 26, 2022 14:22

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kendisini kovalayan köpekten koşarak kaçan Kaan C. (12), hafif ticari aracın çarpmasıyla yaralandı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

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Olay, önceki gün Zafer Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi 3'üncü Sokak'ta meydana geldi. Babasının iş yerine giden Kaan C.'yi, burada bir sokak köpeği kovalamaya başladı. Köpekten koşarak kaçmak isteyen Kaan C., C.Ö.'nün kullandığı hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralandı. Çocuğun köpekten kaçtığı ve aracın çarptığı anlar, bölgedeki güvenlik kameralarına yansıdı. Kaan C., ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Köpekten kaçan çocuğa araç çarptı: O anlar kamerada

Sadece köpeğin kovaladığını ve çarpan aracın rengini hatırladığını ifade eden 7'nci sınıf öğrencisi Kaan C., "Sanayideki babamın dükkanına doğru ilerliyordum. Bu sırada birden bir köpek çıktı ve beni kovalamaya başladı. Korkup kaçmaya başladım. Yola çıktığımda bir araba bana çarptı ve ondan sonra hiçbir şey hatırlamıyorum. Gözlerimi açtığımda hastanedeydim" dedi.

Çorlu Devlet Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Doğan, Kaan C.'nin sağlık durumunun iyi olduğunu ve tedavisinin sürdüğünü söyledi.

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#Köpek#Tekirdağ#Kaza

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