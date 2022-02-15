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Köpeklerin saldırısında yaralanan Ahmet, taburcu oldu

#MARDİN#Köpek#Saldırı
Köpeklerin saldırısında yaralanan Ahmet, taburcu oldu

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısında yaralanan 7 yaşındaki Ahmet Dal, tedavisinin ardından taburcu edildi. Yüzündeki yaralar nedeniyle konuşmakta zorlanan Ahmet Dal, "Bana saldıran köpeğin dişleri keskindi ve vahşiydi" dedi.

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İlçenin Girmeli Mahallesi'nde oturan Ahmet Dal, 10 Şubat günü sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Ağır yaralanan Dal, Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ahmet Dal’ın yüzünde, başında ve vücudunun çeşitli yerlerindeki yaralarına dikiş atıldı. Dal, tedavisinin ardından taburcu edildi. Ahmet'in tedavisi, haftada bir gün doktor kontrolünde devam edecek.

Ahmet Dal’ın annesi Nurşin Dal, hastane çıkışı yaptığı açıklamada, bölgedeki sokak köpeklerinin bir an önce toplatılması gerektiğini belirterek artık çocukları rahatça okula gönderebilmeyi istediklerini söyledi. Dal, "Çok zor günler geçirdik. Duyduğuma göre köpekler daha toplatılmamış. Bir an önce köyden toplasınlar artık. Çocuğumu rahat rahat okula göndermek istiyorum. Bir hafta sonra onu okula göndermek zorundayım. Ama bu korkuyla ben onu nasıl gönderebilirim ki. Tedavi süreci çok zor geçti. Zor dayanabildi. Bugün de taburcu oldu. Tüm yetkililere de teşekkür ediyoruz. Herkes elinden geleni yaptı oğlum için. Allah razı olsun" dedi.

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'DİŞLERİ KESKİNDİ VE VAHŞİYDİ'

Yüzündeki yara ve dikişlerden dolayı konuşmakta zorlanan Ahmet Dal ise, "Okula gidiyordum. Köpek geldi bana saldırdı. Bana saldıran köpek beyazdı, büyüktü, dişleri keskindi ve vahşiydi" diye konuştu.

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#MARDİN#Köpek#Saldırı

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