Köpeklerin saldırısında hayatını kaybeden küçük Hamza, toprağa verildi

Oluşturulma Tarihi: Nisan 30, 2026 09:41

Van'ın Saray ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısında hayatını kaybeden Hamza Özsoy (5), gözyaşları arasında toprağa verildi. Köpeklerin saldırısında yaralanan Hamza'nın kuzeni Ayaz Özsoy'un (10) ise tedavisi devam ediyor.

Olay, dün Saray ilçesine bağlı Kazımpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Evlerinin yakınında oynayan Hamza Özsoy ile kuzeni Ayaz Özsoy'a (10), mahalledeki başıboş köpekler saldırdı.

Çocukların çığlıklarını duyan çevredekiler müdahale ederek köpekleri uzaklaştırdı. Saldırıda yaralanan 2 kuzen, ihbarla bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Saray Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Hamza Özsoy, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

TEDAVİSİ SÜRÜYOR

İlk müdahalesi yapılan Ayaz Özsoy ise ileri tetkik ve tedavi için Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ayaz'ın durumunun iyi olduğu ve tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Van Adli Tıp Kurumu'nda otopsisi biten Hamza Özsoy'un cenazesi, ailesine teslim edildi. Kazımpaşa Mahallesi'ndeki camide cenaze namazı kılınan Hamza Özsoy, gözyaşları arasında ilçe merkezindeki mezarlıkta toprağa verildi.

