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Köpeklerin saldırısına uğrayan kadın kaçarken beli kırıldı

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#Kütahya#Ferdane Güçlü#Köpek Saldırısı
Köpeklerin saldırısına uğrayan kadın kaçarken beli kırıldı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 16, 2024 15:34

Kütahya’nın Domaniç ilçesinde başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan Ferdane Güçlü (65) bacağından yaralandı, kaçarken düşüp beli kırıldı.

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Domaniç ilçesine bağlı Hasantepe Mahallesi'nde oturan Ferdane Güçlü, 11 Kasım'da sokakta başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Ayak ve bacaklarından yaralanan Güçlü'yü, sesleri duyarak gelen komşuları köpekleri uzaklaştırarak kurtardı. İhbarla gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Domaniç Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Güçlü'nün, kaçmaya çalışırken düşmesi sonucu belinde kırık oluştuğu belirlendi. Güçlü, daha sonra Bursa Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. DHA muhabirinin telefonla ulaştığı oğlu Kadir Güçlü, "Annem mahalledeki camide kadınlara özel verilen Kur'an kursuna giderken sokak köpekleri saldırmış. Ayak ve bacaklarından yaralanmış. Kaçmaya çalışırken arka üstü düşerek belini kırmış. Günlerdir tedavi görüyor. Bu sokak köpeklerine hala bir çare bulunamadı" dedi.

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Köpeklerin saldırısına uğrayan kadın kaçarken beli kırıldı

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#Kütahya#Ferdane Güçlü#Köpek Saldırısı

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