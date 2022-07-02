Köpeklerin saldırısına uğramıştı! 54 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Olay, 9 Mayıs'ta, ilçeye bağlı Yeni Mahalle'de meydana geldi. Akşam oğullarını ziyarete gitmek için evden çıkan Hatice-Mustafa Topal çifti, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Çevredekilerin müdahalesiyle köpeklerden kurtulan çift, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Hatice Topal, tedavisinin ardından taburcu edildi. Mustafa Topal, enfeksiyon şikayetiyle Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.
Topal, sabah saatlerinde, 54 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. 6 çocuk babası Mustafa Topal'ın cenazesi, Altınova Mahallesi'ndeki aile mezarlığında toprağa verildi.