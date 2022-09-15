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Köpeklerin saldırısına uğramıştı: 25 gün sonra taburcu oldu

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#Umut Ünlü#Köpek#Saldırı
Köpeklerin saldırısına uğramıştı: 25 gün sonra taburcu oldu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 15, 2022 15:40

Konya'da sokakta oynarken 4 sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan Umut Ünlü (8), 25 gün süren tedavisinin ardından hastaneden taburcu oldu. Ünlü, "Kuzenlerimle oynamayı, danalarımı görmeyi özledim" dedi.

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Ereğli ilçesi Barbaros Mahallesi'nde, geçen ağustos ayında, sokakta oynayan ilkokul öğrencisi Umut Ünlü, 4 köpeğin saldırısına uğradı. Çevresini saran köpeklerin arasında kalan Umut'u, komşuları kurtardı. İhbarla adrese gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne götürülen Umut, buradaki ilk müdahalenin ardından Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Umut, yoğun bakımda geçirdiği 4'üncü günde ancak gözlerini açtı.

Umut Ünlü'nün tedavisini gerçekleştiren Konya Şehir Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Cüneyt Uğur, "Umut'un kafatasında, karnında, sırtında ve kasıklarında dikişleri vardı. Bütün dikişleri alındı. Yara bakım tedavileri artık evde bakım düzeyine geldi. Bundan sonra Umut'un tedavisi evde devam edecek. Çocuk psikiyatri uzmanımız da Umut'u değerlendirdi. Psikolojisinin iyi olduğu ve ilaç tedavisine gerek olmadığını söyledi. Genel olarak iyi, morali yerinde. Bugün itibarıyla da taburcu ediyoruz" dedi.

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Köpeklerin saldırısına uğramıştı: 25 gün sonra taburcu oldu



Vücudundaki yaraları iyileşen ve dikişleri tamamen alınan Umut Ünlü, "Kuzenlerimle oynamayı, danalarımı görmeyi özledim'' dedi. Ünlü, bugün tedavi gördüğü Konya Şehir Hastanesi'nden taburcu edildi.

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#Umut Ünlü#Köpek#Saldırı

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