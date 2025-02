Köpeklerin saldırdığı Osman Can ağır yaralandı

Haberin Devamı

Olay, bugün öğle saatlerinde Gölbaşı ilçesinin Asfalt Mahallesi’nde meydana geldi. Osman Can Yasılak, kuzenleriyle mahallede oynadığı sırada başıboş 5 köpeğin saldırısına uğradı. Başından, omuzlarından ve bacaklarından yaralanan çocuğun çığlıklarını duyan anne Dilara Yasılak ve çevredekilerin müdahalesi ile köpekler uzaklaştırıldı. Osman Can kanlar içerisinde kalırken, ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından küçük çocuk, Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek tetanos ve kuduz aşılarının yapılmasının ardından plastik cerrahi için Gaziantep’e sevk edildi. Ambulansla Gaziantep’te özel bir hastaneye getirilen Osman Can yoğun bakıma alındı.

5 KÖPEĞİN SALDIRISINA UĞRADI

Çocuğun annesi Dilara Yasılak, Osman Can’ın kuzenleriyle sokakta oynadığı sırada başıboş 5 köpeğin saldırısına uğradığını ve vücudunun birçok yerinden yaralandığını söyledi. Sahipsiz köpeklerin kontrol altına alınmadığından dolayı çocuğunun yaralandığını ve hukuk mücadelesi başlatacağını söyleyen anne Yasılak, “Dışarı çıktığımda çocuğum köpeklerin saldırısına uğramış ve halen çocuğumun etrafındaydılar. Çocuğum, 5 köpeğin saldırısına uğradı. Çocuğumu geç de olsa köpeklerin ellerinden aldım ve kendi imkanlarımız ile ilçedeki hastaneye götürdük. Sonra Gaziantep'e sevk edildi. Şu anda sağlık durumu iyi. Tedavisi devam ediyor. Başıboş köpeklerin sokaklardan toplanmadığı için benim çocuğum bugün bu halde. Şimdi çocuğumun iyileşmesini bekliyoruz. Çocuğum iyileştikten sonra sorumluları her kimse hukuki hakkımızı arayacağız. Bu bizim başımıza geldi başka kimsenin başına gelmesin" dedi.

"ŞUURU AÇIK"

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Operatör Dr. Semih Çelik, küçük çocuğun öğle saatlerinde ambulansla hastaneye getirildiğini ve geldiğinde sağlık durumunun kötü durumda olduğunu söyledi. Yapılan ilk müdahalenin ardından küçük çocuğun yoğun bakıma alındığını ve hayati tehlikesinin bulunmadığını söyleyen Opr. Dr. Çelik, “Çocuğumuzun şuuru açık. Ancak kafası ve vücudunun çeşitli yerlerinde derin yaralar mevcut. Hastamızı yoğun bakım ünitesinde takip altına aldık. Öncelikle enfeksiyonu kontrol altına aldıktan sonra yaralarını tamir edeceğiz" diye konuştu.

Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Operatör Dr. Xudu Xudiyev ise çocuğun özellikle baş kısmından derin yaralar aldığını antibiyotik tedavisine başlanılarak lokal yara bakım tedavisi uyguladıklarını söyledi. Çocuğun sağlığına kavuşması için gerekli tüm önlemlerin alındığını belirten Xudiyev, "Yaralamalar dikişle onarılmayacak derecede. Hastaya uygun antibiyotik tedavisine başlandı. Şu an takip ediyoruz. Gerekli önlemleri aldık. Aşılama tedavisine ve aynı zamanda lokal yara bakım tedavisine devam ediyoruz" ifadelerinde bulundu.