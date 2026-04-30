×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Köpeklerin beyinleri küçülüyor

Güncelleme Tarihi:

Sude Güner
Oluşturulma Tarihi: Nisan 30, 2026 15:34

Yeni araştırmaya göre köpeklerin beyinleri en az 5 bin yıl önce küçülmeye başladı. Uzmanlar, bu durumun zeka kaybı değil, evcilleşmenin bir sonucu olduğunu vurguluyor.

Haberin Devamı

 

Bilim insanlarının yaptığı yeni bir çalışma, köpeklerin evrim sürecine dair dikkat çeken bir detayı ortaya koydu. Araştırmaya göre köpeklerin beyinleri, kurt atalarına kıyasla yaklaşık 5 bin yıl önce küçülmeye başladı.

French National Centre for Scientific Research bünyesinde yürütülen çalışmada, tarih öncesi ve modern köpeklerle kurtların kafatasları incelendi. Elde edilen bulgular, modern köpeklerin beyinlerinin kurtlara göre ortalama yüzde 30’dan fazla daha küçük olduğunu gösterdi.

 

 

EVCİLLEŞME SÜRECİYLE BAĞLANTILI

Araştırmacılar, beyin küçülmesinin evcilleştirme sürecinin bir parçası olabileceğini belirtiyor. Ancak bu durumun köpeklerin daha az zeki olduğu anlamına gelmediği özellikle vurgulanıyor.

Haberin Devamı

Çalışmanın baş yazarı Thomas Cucchi, köpeklerin yaşam tarzının zekalarını kullanma biçimini değiştirdiğini belirterek, “Evcilleştirme onları aptallaştırmadı, aksine insanlarla daha iyi iletişim kurabilen canlılar haline getirdi” dedi.

 

5 BİN YIL ÖNCE BELİRGİNLEŞTİ

Araştırmaya göre, özellikle Neolitik dönemde yaşayan köpeklerde beyin küçülmesi daha belirgin hale geldi. Bu dönemde köpeklerin beyinleri, aynı dönemdeki kurtlara göre çok daha küçük ölçüldü.

Buna karşılık, insanlarla birlikte yaşamaya yeni başlayan daha eski “ilk köpeklerde” böyle bir küçülme görülmedi. Bu da değişimin zamanla ortaya çıktığını gösteriyor.

Bilim insanlarına göre bunun nedeni tam olarak bilinmiyor. Ancak daha az enerji gerektiren küçük beyin yapısının, insan yerleşimlerinde yaşayan köpekler için avantaj sağlamış olabileceği düşünülüyor. Uzmanlar ayrıca beyin küçülmesinin, köpeklerin çevreye daha temkinli yaklaşmasına ve insanlarla daha uyumlu bir ilişki kurmasına katkı sağlamış olabileceğini belirtiyor. Araştırma, köpeklerin evcilleşme sürecinin sanılandan daha karmaşık olduğunu ve insanlarla kurdukları bağın zaman içinde güçlenerek bugünkü halini aldığını ortaya koyuyor.

BAKMADAN GEÇME!