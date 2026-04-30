Köpeklerin beyinleri küçülüyor

Bilim insanlarının yaptığı yeni bir çalışma, köpeklerin evrim sürecine dair dikkat çeken bir detayı ortaya koydu. Araştırmaya göre köpeklerin beyinleri, kurt atalarına kıyasla yaklaşık 5 bin yıl önce küçülmeye başladı.

French National Centre for Scientific Research bünyesinde yürütülen çalışmada, tarih öncesi ve modern köpeklerle kurtların kafatasları incelendi. Elde edilen bulgular, modern köpeklerin beyinlerinin kurtlara göre ortalama yüzde 30’dan fazla daha küçük olduğunu gösterdi.

EVCİLLEŞME SÜRECİYLE BAĞLANTILI

Araştırmacılar, beyin küçülmesinin evcilleştirme sürecinin bir parçası olabileceğini belirtiyor. Ancak bu durumun köpeklerin daha az zeki olduğu anlamına gelmediği özellikle vurgulanıyor.

Çalışmanın baş yazarı Thomas Cucchi, köpeklerin yaşam tarzının zekalarını kullanma biçimini değiştirdiğini belirterek, “Evcilleştirme onları aptallaştırmadı, aksine insanlarla daha iyi iletişim kurabilen canlılar haline getirdi” dedi.

5 BİN YIL ÖNCE BELİRGİNLEŞTİ

Araştırmaya göre, özellikle Neolitik dönemde yaşayan köpeklerde beyin küçülmesi daha belirgin hale geldi. Bu dönemde köpeklerin beyinleri, aynı dönemdeki kurtlara göre çok daha küçük ölçüldü.

Buna karşılık, insanlarla birlikte yaşamaya yeni başlayan daha eski “ilk köpeklerde” böyle bir küçülme görülmedi. Bu da değişimin zamanla ortaya çıktığını gösteriyor.

Bilim insanlarına göre bunun nedeni tam olarak bilinmiyor. Ancak daha az enerji gerektiren küçük beyin yapısının, insan yerleşimlerinde yaşayan köpekler için avantaj sağlamış olabileceği düşünülüyor. Uzmanlar ayrıca beyin küçülmesinin, köpeklerin çevreye daha temkinli yaklaşmasına ve insanlarla daha uyumlu bir ilişki kurmasına katkı sağlamış olabileceğini belirtiyor. Araştırma, köpeklerin evcilleşme sürecinin sanılandan daha karmaşık olduğunu ve insanlarla kurdukları bağın zaman içinde güçlenerek bugünkü halini aldığını ortaya koyuyor.