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Haber Giriş: 19.07.2020 - 09:29,Son Güncelleme:

Köpekleri sopa ile dövüyordu! Gözaltına alındı

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Köpekleri sopa ile dövüyordu! Gözaltına alındı
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Ordu’nun Ünye ilçesinde köpekleri sopa ile döven şahıs gözaltına alındı.

Ünye ilçesinin Eski Kızılcakase Mahallesi'nde meydana gelen olayda Erol B., elinde sopa ile köpekleri döverken görüntülendi. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine harekete geçen Ordu Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, Ünye Cumhuriyet Savcılığına başvurarak duruma müdahale edilmesini istedi. Erol B., savcılığın talimatı ile harekete geçen Ünye Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Şahsın sopa ile dövdüğü köpekler de Ordu Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığında, Ordu Hayvan Barınağında bakım ve rehabilitasyona alındı.

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