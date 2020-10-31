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Haber Giriş: 31.10.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

'Köpekleri salın ben kedi sesi çıkarayım'

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'Köpekleri salın ben kedi sesi çıkarayım'
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Bayraklı ilçesinde yıkılan binanın enkazı altında kalan 28 yaşındaki Buse, Bakan Pakdemirli ile konuştuktan saatler sonra sağ olarak enkazdan çıkarıldı.

İzmir’in Bayraklı ilçesi Sakarya Caddesi’nde deprem sırasında çöken 8 katlı Rıza Bey apartmanındaki arama kurtarma çalışmalarına Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de katıldı. Bu sırada enkaz altında kalan 28 yaşındaki Buse Hasyılmaz isimli genç kadın, yakınlarını arayarak yardım istedi.

Köpekleri salın ben kedi sesi çıkarayım

Bakan Pakdemirli de Buse ile telefonda konuşarak sakin olması gerektiğini, yerinin belirlendiğini söyledi. Bakanın bu sözleri üzerine Buse’nin “Köpekleri salın ben kedi sesi çıkarayım” sözleri boğazları düğümledi. Bakan da “Evet Buse, kedi sesi çıkar moralini böyle yüksek tut” dedi. Bu konuşmadan bir süre sonra ekipler Buse’yi kurtarmak için enkazda koridor açmayı başardı. Genç kadın depremden tam 9.5 saat sonra sağ olarak kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı. Diş hekimi muayenesinde olduğu öğrenilen Buse Hasyılmaz’ın kurtarılmasından sonra aynı enkazdan 2 kişi daha çıkarıldı.

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