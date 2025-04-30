Köpekleri sahiplenip evde öldürdü

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Sahiplendirdikleri köpeklerden günlerce haber alamayan hayvanseverler ise durumdan şüphelenerek Duman’ın evine gitti.

Köpekleri evde de göremeyen hayvanseveler, Duman’ın hayvanlara işkence ederek öldürdüğü gerekçesiyle polise şikâyette bulundu. Polis ekiplerince başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli gözaltına alındı. Duman’ın evinde yapılan aramada, üzerinde kan lekesi bulunan bıçaklar ve peçeteler içinde köpeklere ait kıl örnekleri tespit edildi. Duman, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Duman, çıkarıldığı hâkimlikçe’evcil hayvanı kasten öldürme’ suçundan tutuklandı.

Öte yandan Duman’ın, evine köpekleri götürdüğü, bir süre sonra da poşetlerle evden çıktığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.