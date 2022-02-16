Köpeklere taş attığı için uyaran 2 kadına saldırdı! 'Ömrüm boyunca bu şekilde darbedilmedim'

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
NATOdan flaş Rusya açıklamasıNATO'dan flaş Rusya açıklaması!#NATO
Kritik karar yarın Merkez Bankası ne yapacakKritik karar yarın! Merkez Bankası ne yapacak?#MERKEZ Bankası
Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’#Sağlık
Son dakika... Bakan Bilginden maaş düzenlemesi mesajı 3600 ek göstergede önemli gelişme..Son dakika... Bakan Bilgin'den maaş düzenlemesi mesajı! 3600 ek göstergede önemli gelişme..#Vedat Bilgin
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dubai Expoda gençlerle buluştuSon dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dubai Expo'da gençlerle buluştu#Erdoğan
Rusya görüntüleri paylaştı: Kırımdaki birlikler de çekildiRusya görüntüleri paylaştı: Kırım'daki birlikler de çekildi!#ABD
Nihat Özdemirden Süper Lig Televizyonu açıklaması Yeterli teklif gelmezse neler olacakNihat Özdemir'den 'Süper Lig Televizyonu' açıklaması! Yeterli teklif gelmezse neler olacak?#Nihat Özdemir Tff
Bakanlık duyurdu İşte 10 soruda altın tasarruf sistemiBakanlık duyurdu! İşte 10 soruda altın tasarruf sistemi#Altın
Şoke eden hata Yanlış yola girip altın madalyayı kaçırdıŞoke eden hata! Yanlış yola girip altın madalyayı kaçırdı#Pekin 2022
Kendi bebeğine alerjisi mi var Her şey hamile iken başladı...Kendi bebeğine alerjisi mi var? Her şey hamile iken başladı...#Hamilelik
Aşının bir faydası daha ortaya çıktıAşının bir faydası daha ortaya çıktı!#Uzun Kovid
Sonradan utanmasınlar diye kurşun ağırlık dikiyorlarSonradan utanmasınlar diye kurşun ağırlık dikiyorlar#İngiliz Kraliyet Ailesi
İngiltereyi sarsan skandalda flaş gelişmeİngiltere'yi sarsan skandalda flaş gelişme#Prens Andrew
Mertin hediyesi adayı karıştırdı Makbuleden sürpriz paylaşım...Mert'in hediyesi adayı karıştırdı! Makbule'den sürpriz paylaşım...#Mert Öcal
‘Her şey tam burada başlamıştı’ Miamide şaşırtan teklif‘Her şey tam burada başlamıştı’ Miami'de şaşırtan teklif!#Arda Turan
HABERLERGündem Haberleri

Köpeklere taş attığı için uyaran 2 kadına saldırdı! 'Ömrüm boyunca bu şekilde darbedilmedim'

#İzmir#Hayvana Şiddet#Kadına Şiddet
Köpeklere taş attığı için uyaran 2 kadına saldırdı Ömrüm boyunca bu şekilde darbedilmedim

İzmir'de, Yasemin Ç. (55) ile Tezcan K. (49), havlayan sokak köpeklerine taş attığı için uyardıkları kişinin saldırısına uğradı. Darp raporu alan 2 kadın, jandarmaya şikayet ettikleri saldırgan için savcılığa suç duyurusunda bulundu. Kadınlara saldırı anı ise cep telefonuyla görüntülendi.

Haberin Devamı

Seferihisar ilçesi Ürkmez Mahallesi Mersinalanı mevkisindeki evlerinin bahçesinde oturan ev kadını Yasemin Ç., Tezcan K. ile turizm firması sahibi Sinem A. (43), 12 Şubat'ta sokakta telefonla konuşarak yürüyen kişinin havlayan köpeklere taş attığını fark edip uyardı. Çıkan tartışma arbedeye döndü. İddiaya göre Yasemin Ç. ile Tezcan K. darbedildi. O anlar Sinem A. tarafından cep telefonuyla görüntülendi. 2 kadını darbeden şüpheli uzaklaştı. Darbedilen Yasemin Ç. ve Tezcan K., avukatları Selda Sarandal aracılığıyla savcılığa suç duyurunda bulundu.

AĞLAYARAK ANLATTI

Yaşadıklarını ağlayarak anlatan Tezcan K., "Olayı hatırlayınca sinirlerim geriliyor. Çok büyük çöküntü yaşıyorum. Psikolojim çok bozuldu. İnanın dayanamıyorum. Ömrüm boyunca bu şekilde darbedilmedim. Öfke kontrolü olmayan biriydi, 'Yapmayın beyefendi' dedikçe saldırdı. O günden beri uyuyamıyorum. Bir an önce adalet istiyorum. Böyle bir saldırıyı hak etmedik. Köpekler sadece havlıyordu ve adamdan uzaktaydı" dedi.

Haberin Devamı

'GECELERİ UYUYAMIYORUM'

Yasemin Ç. de "Saldırıya uğradığımız o an panik yaşadım. İnanılmaz derecede korktum. Ağzımızın, burnumuzun kırılacağını, birimizin öleceğini düşündüm. Ellerimi kaldırıp, kendimi korumaya çalıştım. Yanıma bile yaklaşmaması gereken bu kişi tarafından tekme, tokat dövüldüm. Defalarca itildim. Olayın ardından kaçıyordu. Kaçma, 'Sen de bizden şikayetçi ol gerekirse' dedim ama döndü bir tokat daha attı. Ardından uzaklaştı. Adalet istiyorum. Her tarafımda morluklar var. Onlar zamanla geçecek. Ancak yaşadığım korku hep kalacak. Geceleri uyuyamıyorum" diye konuştu.

Köpeklere taş attığı için uyaran 2 kadına saldırdı Ömrüm boyunca bu şekilde darbedilmedim

Bugüne kadar ailesinden de eşinden de şiddet görmediğini, çocuğuna da şiddet uygulamadığını belirten Yasemin Ç., şüphelinin bir an önce hak ettiği cezayı almasını istedi.

'KESİNLİKLE CEZA ALACAĞINA İNANIYORUM'

Yaşananları cep telefonuyla görüntülediği için saldırgan tarafından darbedildiğini ileri süren Sinem A. ise şunları söyledi:

Haberin Devamı

"2 kadını da darbetti. Telefonumu almaya çalıştı. Jandarmaya ihbarda bulunup, gelmelerini istedim. Bunun üzerine saldırgan kaçtı. Yasemin Hanım, peşinden 'Kaçma, jandarma geliyor' dedi. Bunun üzerine dönüp, Yasemin Hanım'a tokat attı. 5 dakikalık video görüntüsü var. Jandarmada da bu görüntüler mevcut. Bunların hepsi mahkemeye sunulacak. Bu kişinin kesinlikle ceza alacağına inanıyoruz. Bu adamın bir an önce yakalanmasını istiyorum."

Köpeklere taş attığı için uyaran 2 kadına saldırdı Ömrüm boyunca bu şekilde darbedilmedim

'KONUNUN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ'

Avukat Selda Sarandal da şüphelinin kim olduğunu bilmediklerini belirtip, "Jandarmaya şikayetçi olduk. Konunun takipçisi olacağız. İzmir Barosu'nun hayvan hakları ve kadın hakları komisyonlarına da başvurduk" dedi.

Haberin Devamı

Seferihisar Doğa ve Hayvan Dostları Derneği (SEHAYDER) Başkanı Fevziye Özkan ise, kadınların darp raporu alıp şikayetçi olduklarına dikkat çekerek, dernek olarak konunun takipçisi olduklarını söyledi.

Köpeklere taş attığı için uyaran 2 kadına saldırdı Ömrüm boyunca bu şekilde darbedilmedim

Gözden Kaçmasın

İngiltere açıkladı: Tam aşılılarda uzun kovid daha az görülüyorİngiltere açıkladı: Tam aşılılarda 'uzun kovid' daha az görülüyorHaberi görüntüle

Gözden Kaçmasın

Hollandada Kovid-19 kısıtlamaları 25 Şubattan itibaren kaldırılıyorHollanda'da Kovid-19 kısıtlamaları 25 Şubat'tan itibaren kaldırılıyorHaberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İzmir#Hayvana Şiddet#Kadına Şiddet

BAKMADAN GEÇME!

Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’

Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’

#Sağlık
Bir başarı hikâyesi: Kader Işık Afşar

Bir başarı hikâyesi: Kader Işık Afşar

#Kader Işık Afşar
Sebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalı

Sebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor? 'Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalı'

#Beslenme

BAKMADAN GEÇME!

Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’

Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’

#Sağlık
Bir başarı hikâyesi: Kader Işık Afşar

Bir başarı hikâyesi: Kader Işık Afşar

#Kader Işık Afşar
Sebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalı

Sebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor? 'Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalı'

#Beslenme