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Köpeklerden kaçarken otomobil çarpan 10 yaşındaki Zana hayatını kaybetti

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#İstanbul#Bakırköy#Köpek
Köpeklerden kaçarken otomobil çarpan 10 yaşındaki Zana hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Ekim 13, 2022 13:55

İstanbul Bakırköy'de sokak köpeklerinden kaçarken otomobilin çarptığı 10 yaşındaki Zana Rojhad Canyeva hayatını kaybetti.

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Bakırköy Ataköy'de dün öğle saatlerinde yol kenarında yürüyen 5 çocuğu sokak köpekleri kovalamaya başladı. Köpeklerden kaçan 10 yaşındaki Zana Rojhad Canyeva, yolun karşısına geçmeye çalıştı. Çocuğa otomobil çarptı. Metrelerce sürüklenen çocuk yere yığıldı.

Otomobil sürücüsü ve çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan çocuk kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü A.B. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Köpeklerden kaçarken otomobil çarpan 10 yaşındaki Zana hayatını kaybetti

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#İstanbul#Bakırköy#Köpek

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