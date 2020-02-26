Köpeklerden kaçarken çıktığı otomobilin üstünden düştü

Yenidoğan Mahallesi Fatih Sokak’ta saat 22.00 sıralarında yürüyen İsmet U., sokak köpeklerini görünce yolun karşısına geçmek istedi. Ancak köpekler bir anda İsmet U.’ya saldırdı. İsmet U. da can havliyle park halindeki bir otomobilin üzerine çıktı. Köpeklerin uzaklaşmasının ardından inmek isteyen İsmet U., otomobilin üzerinden sırt üstü yere düştü.