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AA-DHA
Haber Giriş: 26.02.2020 - 22:27,Son Güncelleme:/

Köpeklerden kaçarken çıktığı otomobilin üstünden düştü

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Sivas’ın Gemerek ilçesinde, İsmet U., sokak köpeklerinden kaçmak için üzerine çıktığı park halindeki otomobilden inmek isterken sırtüstü düştü. Köpeklerin saldırısı ile İsmet U.’nın düşme anı, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Yenidoğan Mahallesi Fatih Sokak’ta saat 22.00 sıralarında yürüyen İsmet U., sokak köpeklerini görünce yolun karşısına geçmek istedi. Ancak köpekler bir anda İsmet U.’ya saldırdı. İsmet U. da can havliyle park halindeki bir otomobilin üzerine çıktı. Köpeklerin uzaklaşmasının ardından inmek isteyen İsmet U., otomobilin üzerinden sırt üstü yere düştü.

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