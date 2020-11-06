MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKöpeklerden kaçan karaca dereye düştü
GeriGündem Köpeklerden kaçan karaca dereye düştü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Ayhan ACAR/KURUCAŞİLE (Bartın), (DHA)
Haber Giriş: 06.11.2020 - 14:42 | Son Güncelleme:

Köpeklerden kaçan karaca dereye düştü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Köpeklerden kaçan karaca dereye düştü
Abone Olgoogle-news

BARTIN'ın Kurucaşile ilçesinde köpeklerin kovaladığı karaca dereye düştü. Devlet Su İşleri ekiplerince yapılan çalışmayla karaca kurtarıldı.

Kurucaşile'ye bağlı Aydoğmuş köyünde köpeklerin kovaladığı karaca kaçarken, dereye düştü. Derede koşmaya başlayan karacayı o sırada ıslah çalışması yapan DSİ ekipleri gördü. İşçilerin çabası ile karaca dereden çıkarıldı. Haber verilmesi üzerine gelen Doğa Koruma ve Milli Parkları ekipleri, karacanın herhangi bir yarası olup olmadığını kontrol ettikten sonra doğaya saldı.

Köpeklerden kaçan karaca dereye düştü

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle