Köpeklerden kaçan karaca dereye düştü

Kurucaşile'ye bağlı Aydoğmuş köyünde köpeklerin kovaladığı karaca kaçarken, dereye düştü. Derede koşmaya başlayan karacayı o sırada ıslah çalışması yapan DSİ ekipleri gördü. İşçilerin çabası ile karaca dereden çıkarıldı. Haber verilmesi üzerine gelen Doğa Koruma ve Milli Parkları ekipleri, karacanın herhangi bir yarası olup olmadığını kontrol ettikten sonra doğaya saldı.