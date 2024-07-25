Köpekbalıklarıyla 14 saat 49 dakika

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Manş Denizi’ni yüzerek geçen beşinci Türk kadını, 5 kez buzlu suda yüzme dünya şampiyonu ve birçok unvanı başarıyla elde eden Deniz Kayadelen, önceki gün Los Angeles açıklarındaki Catalina Adası’ndan başladığı zorlu parkuru Long Beach yakınlarında tamamladı.

Köpekbalıklarıyla dolu mesafeyi yüzerek geçen Bakırköy Ata Spor Kulübü sporcusu Deniz Kayadelen, 14 saat 49 dakikalık zorlu serüvenini şöyle anlattı: “Zorlu koşullarda 8 saat, gece karanlığında yüzerek köpekbalıklarının olduğu bir bölgede ve 14 saat yüzdüm, kulaç attım. Düşüncelerimle mücadele etmek çok zordu. Ama sonunda yılmadım, başardım. Atatürk’ün adını taşıyan Ata Spor Kulübü’nün sporcusu olarak, Türk kadınını bütün dünyada temsil etmeye devam edeceğim. Bir ay içerisinde Manhattan’da yüzeceğim.”

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TEMİZ SU İÇİN YÜZÜYOR

Deniz Kayadelen, okyanusları temiz tutmak adına bağış kampanyaları için yüzdüğünü vurgulayarak “Hem Türk kadınının gücünü gösterme hem de hayır işleri için, temiz sular için yüzüyorum’’ dedi.