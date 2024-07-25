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Köpekbalıklarıyla 14 saat 49 dakika

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#Deniz Kayadelen#Atatürk#Manş Denizi
Köpekbalıklarıyla 14 saat 49 dakika
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 25, 2024 07:00

Dünya buzlu suda yüzme şampiyonu Deniz Kayadelen, önceki gün köpekbalıklarıyla dolu Los Angeles’taki Katalin Kanalı’nı 14 saat 49 dakika yüzerek geçti. Deniz Kayadelen, “Bir Atatürk kadını olarak Türk kadınını bütün dünyada temsil etmeye devam edeceğim” dedi.

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Manş Denizi’ni yüzerek geçen beşinci Türk kadını, 5 kez buzlu suda yüzme dünya şampiyonu ve birçok unvanı başarıyla elde eden Deniz Kayadelen, önceki gün Los Angeles açıklarındaki Catalina Adası’ndan başladığı zorlu parkuru Long Beach yakınlarında tamamladı.

Köpekbalıklarıyla dolu mesafeyi yüzerek geçen Bakırköy Ata Spor Kulübü sporcusu Deniz Kayadelen, 14 saat 49 dakikalık zorlu serüvenini şöyle anlattı: “Zorlu koşullarda 8 saat, gece karanlığında yüzerek köpekbalıklarının olduğu bir bölgede ve 14 saat yüzdüm, kulaç attım. Düşüncelerimle mücadele etmek çok zordu. Ama sonunda yılmadım, başardım. Atatürk’ün adını taşıyan Ata Spor Kulübü’nün sporcusu olarak, Türk kadınını bütün dünyada temsil etmeye devam edeceğim. Bir ay içerisinde Manhattan’da yüzeceğim.”

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TEMİZ SU İÇİN YÜZÜYOR

 Deniz Kayadelen, okyanusları temiz  tutmak adına bağış kampanyaları için yüzdüğünü vurgulayarak “Hem Türk  kadınının gücünü gösterme hem de  hayır işleri için, temiz sular için  yüzüyorum’’ dedi.

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#Deniz Kayadelen#Atatürk#Manş Denizi

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