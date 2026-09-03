Köpek saldırısına 1.2 milyon TL tazminat

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Saldırıda yüz ve kulak bölgesinden ağır yaralanan çocuk, farklı hastanelerde tedaviye alındı. 5 Ağustos 2024'te, köpeğin sahibine karşı maddi, manevi tazminat davası açıldı.

İZLER EKONOMİK GELECEĞİNİ DE ETKİLER

Yargılama sürecinde alınan tıbbi raporlarda, çocuğun yüzünde yaklaşık 12 santimetre uzunluğunda olmak üzere birden fazla sabit iz meydana geldiği ve bu izlerin estetik cerrahi müdahaleyle giderilemeyeceği tespit edildi. Uzmanlar, yüz bölgesindeki kalıcı izlerin çocuğun ekonomik geleceğini de etkileyebileceği yönünde görüş bildirdi.

Menderes 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, Türk Borçlar Kanunu'nun hayvan bulunduranın sorumluluğuna ilişkin hükümleri kapsamında yaptığı değerlendirme sonucunda 950 bin 249 TL maddi ve 250 bin TL manevi olmak üzere toplam 1 milyon 200 bin 249 TL tazminata hükmetti. Tazminatlara olay tarihi olan 30 Ağustos 2023'ten itibaren yasal faiz uygulanmasına karar verildi. Karar ise 20 Ağustos'ta kesinleşti.

Mahkemenin gerekçeli kararında da çocuğun yüzündeki kalıcı izin gelecekte hangi mesleği yaparsa yapsın dikkat çekebileceği ve ekonomik geleceğini etkileyebileceği değerlendirmesine de yer verildi.