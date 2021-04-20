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DHA
Haber Giriş: 20.04.2021 - 12:18 | Son Güncelleme:

Köpek maması yapmak için kaçak balık avlayan 4 kişi suçüstü yakalandı

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Köpek maması yapmak için kaçak balık avlayan 4 kişi suçüstü yakalandı

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde, jandarma barajda kaçak balık avlayan 4 kişiyi suçüstü yakaladı. Avladıkları 400 kilo balıkla köpek maması yapacakları tespit edilen şüphelilere toplam 31 bin 320 TL ceza kesildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timi ekibi, Mihalıççık'a bağlı Akçaören Mahallesi'ndeki Gökçekaya Barajı'nda, yasak dönemde tekne ve toplam uzunluğu 2 bin 500 metre olan ağla kaçak balık avlayan M.E., Y.E., M.Ç. ve U.Ç.'yi suçüstü yakaladı. Yapılan incelemede, şüphelilerin yakaladığı yaklaşık 400 kilo gümüş balığının köpek maması imalatında kullanılacağı belirlendi. Balıklar, Mihalıççık Tarım Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, şüphelilere 'Su ürünleri kanununa muhalefet' suçundan toplam 16 bin 600 TL ile 'sokağa çıkma yasağını ihlal' etmekten toplam 14 bin 720 TL ceza kesildi.

Köpek maması yapmak için kaçak balık avlayan 4 kişi suçüstü yakalandı

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