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Selçuk AKBAŞ/BODRUM(Muğla), (DHA)-
Haber Giriş: 09.10.2020 - 14:02 | Son Güncelleme:

Köpek maması içindeki uyuşturucuyu, ’Molly’ buldu

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Köpek maması içindeki uyuşturucuyu, ’Molly’ buldu
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MUĞLA’nın Bodrum ilçesinde, polisin yol kontrolünde şüphe üzerine durdurduğu otomobilde, özel eğitimli narkotik köpeği Molly ile yapılan aramada, bagajda köpek maması arasına gizlenmiş bir miktar esrar ve metamfetamin ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, dün öğle saatlerinde, Bodrum ilçesi girişinde uygulama yaptı. Uygulama sırasında şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde, 9 yaşındaki ’Belçika Kurdu’ cinsi özel eğitimli narkotik köpeği ’Molly’ ile arama yapıldı. Aramada Molly'nin tepki gösterdiği bagajdaki köpek mamasının içinde, 45 gram metamfetamin ve 7.70 gram esrar ele geçirildi. O anlar polis ekipleri tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, otomobildeki 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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