Köpek maması içindeki uyuşturucuyu, ’Molly’ buldu

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, dün öğle saatlerinde, Bodrum ilçesi girişinde uygulama yaptı. Uygulama sırasında şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde, 9 yaşındaki ’Belçika Kurdu’ cinsi özel eğitimli narkotik köpeği ’Molly’ ile arama yapıldı. Aramada Molly'nin tepki gösterdiği bagajdaki köpek mamasının içinde, 45 gram metamfetamin ve 7.70 gram esrar ele geçirildi. O anlar polis ekipleri tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, otomobildeki 2 şüpheli gözaltına alındı.



Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.