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Gündem
Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)
Haber Giriş: 03.09.2020 - 16:26 | Son Güncelleme:

Köpek kulübesine saklanan uyuşturucuyu polis buldu

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Köpek kulübesine saklanan uyuşturucuyu polis buldu
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ADIYAMAN’da polisin uyuşturucu tacirlerine yönelik yaptığı operasyonda, köpek kulübesi ve saman balyaları arasında saklanmış 6 kilo 874 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

​Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri merkeze bağlı Çemberlitaş köyünde M.C.'ye ait evde uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptığı aramada saman balyalarının arasına ve köpek kulübesine saklanmış 6 kilo 874 gram esrar, 1 tabanca, 8 mermi ve 1 av tüfeği ele geçirdi. Uyuşturucu ve silahlara el koyan ekipler, evdeki M.C., C.Ş. ve K.A.'yı gözaltına aldı.

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