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'Köpek' kavgasında 2 kardeş bıçaklandı, 2 kurye kaçtı

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#Adapazarı#Sakarya#Köpek
Köpek kavgasında 2 kardeş bıçaklandı, 2 kurye kaçtı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 04, 2022 10:18

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde sokak köpeğini kovalama nedeniyle çıkan kavgada 2 kardeş bıçaklandı, şüpheli 2 motorlu kurye kaçtı.

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​Olay, gece saatlerinde Güneşler Mahallesi, Yıldırım-3 Sokak'ta meydana geldi. Sipariş getiren 2 motorlu kurye ile A.İ ve O.İ. isimli kardeşler arasında sokak köpeğini kovalama nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sonrası 2 kurye olay yerinden ayrıldı. 10 kişilik grupla tekrar mahalleye dönen kuryeler, ikinci kez tartıştıkları 2 kardeşi bu kez bıçakladı. 2 kardeş kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler olay yerinden kaçtı. 2 kardeş, sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. 

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#Adapazarı#Sakarya#Köpek

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