Köpek kavgası kanlı bitti! Köy merasında silahla vurdu

İlçeye bağlı Hasköy’de aralarında daha önce husumet olan Gürkan Solmaz ve Hasan Nalçın’ın köpekleri kavga etti. Bu nedenle taraflar tartıştı. Dün akşam saatlerinde Solmaz ve Nalçın, köy merasında buluştu.

Buda Hasan Nalçın, yanında getirdiği silahla Gürkan Solmaz’a ateş etti. Solmaz yere yığılırken, ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Gürkan Solmaz’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Hasan Nalçın ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

Gürkan Solmaz için bugün Hasköy Camisi’nde öğle namazı sonrası cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Solmaz, köy mezarlığında toprağa verildi. Hasan Nalçın, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.