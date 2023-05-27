Köpek katili serbest bırakıldı

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Ardından araçtan bir kişi köpeklere pompalı tüfekle ateş açtı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, 2 köpek yere düşerken, otomobil hızla uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve belediye görevlileri geldi. Çok sayıda saçmanın isabet ettiği 2 köpeğin öldüğü belirlendi.

KORKTUĞU İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

Olay yeri ve caddeye çıkan yollardaki Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) kameraları incelemeye alındı, otomobilin plakası tespit edilip sahibi belirlendi. Otomobilden ateş eden kişinin ise Z.Y. (38) olduğu tespit edildi. Z.Y. adresine düzenlenen operasyonla, olayda kullandığı silahla yakalanıp gözaltına alındı. İlk ifadesinde, köpekleri korktuğu için öldürdüğünü söyleyen Z.Y. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı.