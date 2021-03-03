Köpek dövüştüren canilere 50 bin TL ceza kesildi

Konya Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği (HAYDİ) ekipleri, merkez Selçuklu ilçesinde köpek dövüştüren 3 kişinin, görüntüleri sosyal medya üzerinden yayınlaması üzerine çalışma başlattı. Şüphelilerin adresini belirleyip operasyon düzenleyen polis, iş yerinin çatı katında bulunan 5 köpeğe korumaya aldı. Köpekleri dövüştürdükleri tespit edilen 3 kişiye ise 'Hayvana eziyet ve dövüştürmekten' toplam 50 bin 72 TL para cezası yazıldı.

Dövüştürülen köpekler tedavi altına alındı.