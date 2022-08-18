Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Edirne'de köpeğinin yaşaması için dakikalarca kalp masajı yaptı

Güncelleme Tarihi:

#Edirne#Köpek#Ukrayna
Edirnede köpeğinin yaşaması için dakikalarca kalp masajı yaptı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 18, 2022 15:48

EDİRNE'de Ukraynalı çiftin otomobilde bıraktığı, havasızlıktan hareketsiz kalan 2 köpek, ekipler tarafından aracın camı kırılarak çıkarıldı. Köpeklerden biri ölürken, çift büyük üzüntü yaşadı. Çevredekiler, veterinerin geç geldiğini söyleyerek tepki gösterdi.

Haberin Devamı

Alınan bilgiye göre, Ukraynalı aile Bulgaristan Konsolosluğundan vize almak için geldikleri Atatürk Bulvarı üzerine araçlarını park etti. Aile, klima açık vaziyette köpeklerini arabanın içinde bırakıp konsolosluğa girdi. Daha sonra otomobilin yanına gelen aile kapıları açamadı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri geldi. İtfaiye ekiplerinin camı kırarak kapılarını açtığı otomobilde köpeklerden biri yaşarken, Elvis isimli köpek koltukların arasında hareketsiz bulundu. Köpeğin sahibi Vitalii Krasnolutskyı'nin defalarca kalp masajı yapmasına rağmen köpek kurtarılamadı.

Arabanın camının açık olduğunu ve köpeklerin havladığını gördüğünü belirten bir vatandaş, “Sabah saat 9 sıralarında araç içinde köpekler vardı. Havladıklarını gördük. Şimdi geldik ve çok üzüldük” dedi.

Öte yandan Edirne Belediyesi veteriner hekimi haber verilmesine rağmen olay yerine geç geldi. Olay yerine geç gelinmesi üzerine vatandaşlar tepki gösterdi. Bir vatandaş olay yerine veterinerin 1 saat geç geldiğini, erken gelse belki de köpeğin yaşayacağını söyledi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Edirne#Köpek#Ukrayna

BAKMADAN GEÇME!

Kutup ayılarından kaçıyor, elektriksiz ve internetsiz yaşıyorlar: Dünyanın havası en temiz kasabasında neler oluyor

Kutup ayılarından kaçıyor, elektriksiz ve internetsiz yaşıyorlar: Dünyanın havası en temiz kasabasında neler oluyor?

#Norveç
Karayollarında yeni dönem: Araçlarda çocuklara hayat kemeri

Karayollarında yeni dönem: Araçlarda çocuklara hayat kemeri

#Trafik
Savaştan kaçtı, her şeyi anlattı… Savaşta adaleti aradım Rus askerinin söyledikleri gündeme bomba gibi düşecek

Savaştan kaçtı, her şeyi anlattı… "Savaşta adaleti aradım" Rus askerinin söyledikleri gündeme bomba gibi düşecek!

#RUSYA

BAKMADAN GEÇME!

Kutup ayılarından kaçıyor, elektriksiz ve internetsiz yaşıyorlar: Dünyanın havası en temiz kasabasında neler oluyor

Kutup ayılarından kaçıyor, elektriksiz ve internetsiz yaşıyorlar: Dünyanın havası en temiz kasabasında neler oluyor?

#Norveç
Karayollarında yeni dönem: Araçlarda çocuklara hayat kemeri

Karayollarında yeni dönem: Araçlarda çocuklara hayat kemeri

#Trafik
Savaştan kaçtı, her şeyi anlattı… Savaşta adaleti aradım Rus askerinin söyledikleri gündeme bomba gibi düşecek

Savaştan kaçtı, her şeyi anlattı… "Savaşta adaleti aradım" Rus askerinin söyledikleri gündeme bomba gibi düşecek!

#RUSYA