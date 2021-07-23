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Gündem
Ahmet KILIÇ/DHA
Haber Giriş: 23.07.2021 - 02:45 | Son Güncelleme:

Köpeğini gezdirdiği sırada vurularak öldürüldü

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Köpeğini gezdirdiği sırada vurularak öldürüldü

Gaziantep'te, köpeği ile birlikte kaldırımda yürürken kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısına uğrayan Hakan Durmaz (35) yaşamını yitirdi.

Kaldırımda köpeğiyle birlikte yürüyüşe çıkan Hakan Durmaz'ın yanına yaklaşan kimliği belirsiz kişi tabanca ile ateş açtı. Tabancadan çıkan kurşunlarla ensesinden vurularak yere yığılan Durmaz’ı görenlerin ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler yaptıkları kontrollerde Hakan Durmaz’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Hakan Durmaz'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken yanında bulunan köpeği ise cansız bedenin başından ayrılmadı.

Polis ekipleri saldırıyı gerçekleştirdikten sonra kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Köpeğini gezdirdiği sırada vurularak öldürüldü


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