Köpeğini, aracının arkasına bağlayıp sürüklemişti! Emekli öğretmene para cezası

Güncelleme Tarihi:
Merkeze bağlı Hamzabey köyü yolunda dün gece, R.B'nin köpeğini aracının arkasına bağlayıp sürükleyerek götürdüğünü görenler, o anları cep telefonuyla kaydedip durumu jandarmaya haber verdi.
İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, R.B'nin kullandığı aracı durdurdu.
Yaralanan köpek, Bolu Belediyesi Hayvan Hastanesi'nde tedaviye alındı. Hakkında adli işlem başlatılan R.B.'ye 2 bin 43 lira idari para cezası uygulandı.
Emekli öğretmen olduğu öğrenilen R.B.'nin, düşük hızda giderken köpeğin de aracının arkasından koşacağını düşündüğünü, sürüklendiğini fark etmediğini söylediği öğrenildi.