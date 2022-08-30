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Köpeğini, aracının arkasına bağlayıp sürüklemişti! Emekli öğretmene para cezası

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#Bolu#Hayvana Şiddet#Köpek
Köpeğini, aracının arkasına bağlayıp sürüklemişti Emekli öğretmene para cezası
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 30, 2022 12:44

Bolu'da, köpeğini aracına bağlayıp sürükleyerek götürerek yaralanmasına neden olan emekli öğretmen R.B.'ye 2 bin 43 lira ceza uygulandı ve hakkında adli işlem başlatıldı.

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Merkeze bağlı Hamzabey köyü yolunda dün gece, R.B'nin köpeğini aracının arkasına bağlayıp sürükleyerek götürdüğünü görenler, o anları cep telefonuyla kaydedip durumu jandarmaya haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, R.B'nin kullandığı aracı durdurdu.

Köpeğini, aracının arkasına bağlayıp sürüklemişti Emekli öğretmene para cezası

Yaralanan köpek, Bolu Belediyesi Hayvan Hastanesi'nde tedaviye alındı. Hakkında adli işlem başlatılan R.B.'ye 2 bin 43 lira idari para cezası uygulandı.

Emekli öğretmen olduğu öğrenilen R.B.'nin, düşük hızda giderken köpeğin de aracının arkasından koşacağını düşündüğünü, sürüklendiğini fark etmediğini söylediği öğrenildi.

Köpeğini, aracının arkasına bağlayıp sürüklemişti Emekli öğretmene para cezası

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#Bolu#Hayvana Şiddet#Köpek

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