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Köpeğine şiddet uygulayan şahıs gözaltına alındı

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#Eskişehir#Köpek#Darp
Köpeğine şiddet uygulayan şahıs gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 01, 2024 14:52

Eskişehir’de köpeğine şiddet uygularken cep telefonuyla görüntülenen Y.K. (28), gözaltına alındı.

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Tepebaşı ilçesi Şirintepe Mahallesi’nde Y.K., elinde taşıdığı köpeğini bir süre sonra yere attı. Y.K.’nin köpeğine şiddet uyguladığı anlar ise sokaktaki bir kişi tarafından cep telefonuyla kayda alınarak sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerin kısa sürede yayılırken, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri kimliği tespit edilen Y.K.’yi, savcılık talimatıyla gözaltına aldı. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Y.K., savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından serbest bırakıldı. Hakimlik, Y.K.’nın köpeğinin başka kişiye sahiplendirilmesine karar verdi.

Köpeğine şiddet uygulayan şahıs gözaltına alındı

Köpeğine şiddet uygulayan şahıs gözaltına alındı


 

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#Eskişehir#Köpek#Darp

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