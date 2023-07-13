Köpeğin yürekleri dağlayan vefası... Yeşim'in baktığı 'pamuk' onun mezarı başında bekliyor

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Demirci İlçe Emniyet Müdürlüğü binasının üst katındaki polis lojmanlarından, 14 Nisan saat 08.00 sıralarında silah sesi duyuldu. Sesin geldiği komiser yardımcısı Doğancan Yıldız'ın (32) kaldığı odaya giren ekipler, ilçede güzellik salonu işleten Yeşim Akbaş'ı başından vurulmuş halde buldu. Sağlık görevlilerinin Demirci Devlet Hastanesi'ne kaldırdığı, buradan Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Yeşim Akbaş hayatını kaybetti.

İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli komiser yardımcısı Doğancan Yıldız, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yıldız, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yeşim Akbaş'ın vurulduğu tabancanın komiser yardımcısı Yıldız'a ait olduğu belirlendi. Yıldız, başlatılan idari soruşturma kapsamında açığa alındı.

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AYRINTILI OTOPSİ İSTENDİ

Cinayet ihtimaline karşın Yıldız'ın el svabının alındığı, adli tıp kurumundan gelecek sonucun beklendiği bildirildi. Ayrıca Akbaş'ın, İzmir Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan otopsi raporunda, ölüm şeklinin ateşli silah yaralanmasına bağlı gerçekleştiği, cesetten alınan örneklerin laboratuvar tetkiki bitiminde ayrıntılı otopsi raporunun düzenleneceği belirtildi. Yeşim Akbaş'ın cenazesi, 16 Nisan'da memleketi Kütahya'nın Simav ilçesinde toprağa verildi.

ÜST MAHKEME İTİRAZ ETTİ

Demirci Cumhuriyet Savcılığı, komiser yardımcısı Doğancan Yıldız'ın serbest bırakılması kararına, olaydan 4 gün sonra, üst mahkemede itiraz etti. İtirazı değerlendiren Salihli Ağır Ceza Mahkemesi, Doğancan Yıldız'ın gözaltına alınmasına karar verdi. İzmir'in Bayraklı ilçesinde 19 Nisan'da tekrar gözaltına alınan Doğancan Yıldız, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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KIZLARININ MEZARINA GİDEN ANNE VE BABAYI TAKİP EDİYOR

Olaya ilişkin soruşturma sürerken, Yeşim Akbaş'ın, bundan 5 yıl önce sokakta yaralı bulduğu ve tedavisini yaptırdığı kanser hastası sokak köpeği, Yenimahalle Mezarlığı'ndaki mezarı başında bekliyor. Akbaş'ın 'Pamuk' adı verdiği sokak köpeği, kızlarının mezarını her ziyaretlerinde, Aysun-Mustafa Akbaş çifti takip ediyor. Bazen Akbaş çiftinden önce mezarlığa gelen Pamuk, bazen de günlerce eve dönmeyip mezarlıkta kalıyor. Pamuk'u mezarın başında görenler, duygusal anlar yaşıyor. Kızının mezarı yanında yatan Pamuk'un fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaşan Aysun Akbaş, "Pamuk, kızımın tedavi ettirip, hayatını kurtardığı bir köpek. İnsan olsa unuturdu ama o kendisine yapılan bu iyiliği unutmuyor. Çünkü bizimle beraber Yeşim ablasını ziyarete geliyor" dedi.

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