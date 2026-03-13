Köpeğin üzerinden otomobili ile geçip, sürükleyen sürücü gözaltında

×
HABERLERGündem Haberleri

Oluşturulma Tarihi: Mart 13, 2026 14:35

Bolu'da yerde yatan köpeğin üzerinden otomobili ile geçip, sürükleyen sürücü M.D., jandarma tarafından gözaltına alındı.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Bolu Organize Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. M.D. idaresindeki otomobil, yolun kenarına yaklaşarak beklemeye başladı.

KÖPEKTE AÇIK YARALAR VE EZİLMELER TESPİT EDİLDİ

Bir süre sonra hareket eden otomobil, yerde yatan köpeğin üzerinden geçti. Otomobilin altında sürüklenen köpek, daha sonra koşarak uzaklaştı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, şikayet sonrası M.D. jandarma tarafından yakalandı. Diğer yandan Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nde bakıma alınan köpeğin vücudunda açık yaralar ve ezilmeler olduğu belirtildi.

