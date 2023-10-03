Köpeği yüzünden evinden çıkarıldı

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İddiaya göre kiracı B.Ö.’nün evde beslediği köpeğin havlamaları ve ayak sesleri tüm bina sakinlerini, özellikle de alt komşusunu ciddi şekilde rahatsız etti. Alt komşusunun kendisini arayıp rahatsızlığını dile getirmesi üzerine ev sahibi C.K., kiracısı B.Ö. ile konuşarak sorunun giderilmesini istedi. Köpeğin havlamalarının daha da artması üzerine çileden çıkan komşuları ev sahibi C.K.’ye kiracısını şikâyet etti. Bunun üzerine ev sahibi C.K., Kadıköy 33. Noterliği’ne başvurarak kira sözleşmesine aykırı davrandığı gerekçesiyle kiracısı B.Ö.’nün tahliyesini istedi. C.K.’nin ihtarı sonrasında B.Ö. evi tahliye etti.

Konuyla ilgili açıklama yapan avukat Esra Pınar Bilgin, “Kiracının, Türk Borçlar Kanunu’nun 316/3 maddesine göre ‘kiralananı özenle kullanma ve komşulara saygı gösterme borcu’ bulunmaktadır. Bu duruma aykırı davranan kiracıya karşı mal sahiplerinin doğrudan sözleşmeyi fesih ve tahliye hakları bulunmaktadır. Kiraya verenin, kiracının özen yükümlülüğüne aykırı davranışı halinde sözleşmeye katlanması ve sözleşmeyi devam ettirmesi beklenemez. Bu sebeple somut olayda da sözleşmeyi kanunun verdiği yetki ile feshetmiş olduk ve fesih tarihinden sonra haksız işgalci sayılan kiracının tahliyesini gerçekleştirdik” dedi.