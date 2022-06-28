Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Köpeği öldürüp, evi kurşunladı! Saklandığı gardıropta yakalandı

#Aksaray#Ağaçören#Gözaltı
Köpeği öldürüp, evi kurşunladı Saklandığı gardıropta yakalandı

Aksaray'da otomobille çarparak öldürdüğü köpeğin sahibi Musa Y. (49) ile tartışan Süleyman Altundağ (35), daha sonra da evini kurşunladı. Ardından 3 arkadaşı ile eve zorla giren Altundağ, komşuların müdahalesiyle kaçtı. Şüphelilerin Ankara'da olduğunu tespit eden jandarma ekipleri, 30 ayrı suçtan 37 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Altundağ'ı saklandığı gardıropta yakaladı.

Haberin Devamı

Olay, 25 Haziran'da Ağaçören ilçesine bağlı Avşar köyünde meydana geldi. Süleyman Altundağ, otomobili ile gezdiği sırada Musa Y.'nin evinin önünden geçerken köpeğine çarpıp öldürdü. Musa Y.'nin de tepki göstermesi ile ikili arasında tartışma çıktı. Tartışma köylülülerin araya girmesiyle sona erdi. Olayın ardından Süleyman Altundağ, gece saatlerinde arkadaşları Ahmet D. (37), İbrahim Y. ve Namık G.'yi de yanına alarak Musa Y.'nin evine geldi. İddiaya göre, önce tabancayla eve ateş açıldı, ardından şüpheliler zorla içeri girdi. Bu sırada komşular da şüphelilere müdahale edip, evden çıkardı. Musa Y. ile ailesinin durumunun iyi olduğu bildirildi. Daha sonra Altundağ ile 3 arkadaşı geldikleri araçla kaçtı.

Köpeği öldürüp, evi kurşunladı Saklandığı gardıropta yakalandı

Haberin Devamı

ŞEREFLİKOÇHİSAR'DA SAKLANDIKLARI EVE OPERASYON

Olay ile ilgili çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 4 şüphelinin Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesindeki bir evde saklandığını belirledi. Eve operasyon düzenleyen jandarma, Süleyman Altundağ'ı saklandığı gardıropta yakaladı. Jandarmaya direnen Altundağ ile 3 arkadaşı, gözaltına alındı. Birçok ilde hayvan hırsızlığı olmak üzere 30 ayrı suçtan 37 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Altundağ, dün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ahmet D., İbrahim Y. ve Namık G. de adli kontrol kararıyla serbest kaldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Aksaray#Ağaçören#Gözaltı

BAKMADAN GEÇME!

Yeşilçamın çınarı Cüneyt Arkın hayatını kaybetti... Tek isteğim Betülden önce ölmek demişti

Yeşilçam'ın çınarı Cüneyt Arkın hayatını kaybetti... "Tek isteğim Betül'den önce ölmek" demişti

#Cüneyt Arkın
Shakhtar Donetskin küçük yıldızları 4 aydır mahsur... Bu bir kâbus

Shakhtar Donetsk'in küçük yıldızları 4 aydır mahsur... 'Bu bir kâbus'

#Shakhtar Donetsk
Son dakika... Meteorolojiden yeni hava durumu raporu: Kuvvetli yağış uyarısı

Son dakika... Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu: Kuvvetli yağış uyarısı

#Meteoroloji

BAKMADAN GEÇME!

Yeşilçamın çınarı Cüneyt Arkın hayatını kaybetti... Tek isteğim Betülden önce ölmek demişti

Yeşilçam'ın çınarı Cüneyt Arkın hayatını kaybetti... "Tek isteğim Betül'den önce ölmek" demişti

#Cüneyt Arkın
Shakhtar Donetskin küçük yıldızları 4 aydır mahsur... Bu bir kâbus

Shakhtar Donetsk'in küçük yıldızları 4 aydır mahsur... 'Bu bir kâbus'

#Shakhtar Donetsk
Son dakika... Meteorolojiden yeni hava durumu raporu: Kuvvetli yağış uyarısı

Son dakika... Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu: Kuvvetli yağış uyarısı

#Meteoroloji