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Köpeği kurtarmaya indiği kanalda kendi mahsur kaldı

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#ANTALYA#Polis#İtfaiye
Köpeği kurtarmaya indiği kanalda kendi mahsur kaldı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 09, 2022 15:12

ANTALYA'nın Konyaaltı ilçesinde havlayan köpeği kurtarmak için 3 metre derinliğindeki boş su kanalına giren Cemile Demiröz, dışarı çıkamayınca itfaiyeden yardım istedi. Ekiplerce kurtarılan Demiröz, "Köpeği bulamadığım gibi kendim de mahsur kaldım" dedi.

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Olay, öğle saatlerinde Pınarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Su bulunmayan 3 metre derinliğindeki kanalda bir köpeğin havladığını duyan emekli hemşire Cemile Demiröz, buraya girdi. Köpeği bulamayan Demiröz, kanaldan çıkamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, kanala merdiven sarkıtıp, Demiröz'ü bulunduğu yerden çıkardı.

Köpeği kurtarmak için kanala girdiğini söyleyen Cemile Demiröz, "Köpeği bulamadığım gibi kendim de mahsur kaldım. Uzun süre sesin geldiği yerlere bakarak, köpek aradım. Bulamayınca çıkmak istedim. Başarılı olamayınca itfaiye ekiplerinden yardım istedim. Kısa sürede gelip, beni kurtardılar" dedi.

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#ANTALYA#Polis#İtfaiye

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