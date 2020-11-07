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AA
Haber Giriş: 07.11.2020 - 19:20 | Son Güncelleme:

Köpeği için alevlerin arasına daldı!

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Köpeği için alevlerin arasına daldı!
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Sasmsun'da tek katlı evde çıkan yangında mahsur kalan köpeğini kurtarmak için alevlerin arasına dalan Hülya Koş, dumandan etkilenerek, baygınlık geçirdi. İtfaiye ekiplerince köpeği ile birlikte kurtarılan Koş, hastanede tedaviye alındı.

İlkadım ilçesi Kökçüoğlu Mahallesi 12 Ada Türkleri Sokakta, saat 17:00 sıralarında, Hülya Koş’a ait tek katlı evde yangın çıktı. Alevleri fark eden Koş, dışarı çıktı. Ancak, içerde olan köpeğini kurtarmak için yeniden eve girmeye çalıştı. Çevredeki vatandaşların engellemeye çalıştığı Koş, girdiği evden çıkamadı. İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri dumandan etkilenerek bayılan Hülya Koşu ve köpeğini çıkardı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Koş, tedaviye alındı. İtfaiyenin müdahalesi ile söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Köpeği için alevlerin arasına daldı

Yangını gören İbrahim Kesmik, Bağrışmaları duyunca geldim. İçeride köpek olduğunu söylediler. Ev sahibi kadın da dışarıdaydı. Köpeği çıkarmak için eve girmeye çalışıyordu. Vatandaşlar engellemeye çalıştı ancak kadın içeri girdi. Sonra itfaiye ekipleri içeri girdiler. Köpek hemen kapının girişindeydi, kadını da evin içinden baygın bir şekilde çıkardılar dedi.

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