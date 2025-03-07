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Köpeği Corsi'yi kurtarmak isterken derede mahsur kaldı! İtfaiye ekipleri kurtardı

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#Ataşehir#Mahsur Kalma#Kurtarma Operasyonu
Oluşturulma Tarihi: Mart 07, 2025 10:08

İstanbul Ataşehir'de taksi durağında baktığı Corsi isimli köpeği dereye düşen Muhlis Duman, köpeğini kurtarmak isterken derede mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri hem Corsi'yi hem de sahibini kurtardı.

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Olay, 6 Mart Perşembe günü öğle saatlerinde Barbaros Mahallesi'nde meydana geldi. Taksi durağında arkadaşlarıyla birlikte baktığı Corsi isimli köpeğin Kurbağalıdere'ye düştüğünü gören Muhlis Duman dereye girerek Corsi'yi kurtardı. Duman köpeğiyle dereden çıkmak istedi ancak başarılı olamadı. Derede köpeğiyle mahsur kalan Duman'ın yardımına çevredekiler koştu.

Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla Corsi ve sahibi Muhlis Duman dereden çıkarıldı. Her ikisinin de sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Köpeği Corsiyi kurtarmak isterken derede mahsur kaldı İtfaiye ekipleri kurtardı

İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

Kurtarma anlarını cep telefonuyla çeken arkadaşı kayıt sırasında "Durağımızda baktığımız Corsi elim bir kazaya uğradı. Yanımızdaki dereye düştü. Kahraman arkadaşımız Muhlis kurtarma operasyonunda. İtfaiye bekliyoruz. Köpeği kurtardık ama Muhlis’i kurtaramıyoruz dereden" ifadelerini kullandı.

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İtfaiye ekiplerinin merdiveniyle dereden kurtarılan Corsi ve Muhlis Duman'ın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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#Ataşehir#Mahsur Kalma#Kurtarma Operasyonu

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