Köpeği böyle dövdü! Bahanesi eğitim

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O anın kameraya alınan görüntüleriyle birlikte hareke geçen müdürlük, hemen Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekiplerine haber verdi. Ekiplerin ulaştığı Ürdünlü Safa Hasan H.A.M., köpeğin kendisinin olduğunu, görüntüdekinin de oğlu Wade A.H.M. (20) olduğunu söyledi.

BARINAĞA TESLİM EDİLDİ

Ekipler Wade A.H.M.’yi gözaltına alırken köpeğe de el konuldu. Wade A.H.M. ifadesinde, “Köpeğe eğitim veriyordum, bu nedenle vurdum” dedi. Polis ekipleri, köpeği Esenyurt Belediyesi’ne bağlı barınağa teslim etti. Wade A.H.M.’ye de Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında 1.500 lira idari para cezası kesildi.