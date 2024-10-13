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Sosyal medyada infial yaratmıştı: O görüntüdeki gerçek ortaya çıktı

Güncelleme Tarihi:

#Köpek#İstismar#İzmir
Sosyal medyada infial yaratmıştı: O görüntüdeki gerçek ortaya çıktı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 13, 2024 12:06

İzmir'in Çiğli ilçesinde bir otomobil içerisinde bulunan kişinin sokak köpeğine cinsel istismarda bulunduğu ve sosyal medyada yayınlanmasının ardından tepki çeken görüntülerin detayları ortaya çıktı. Görüntüdeki kişinin akli dengesinin yerinde olmadığı, hayvana istismar izinin görülmediği ve tabancanın oyuncak olduğu öğrenildi.

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Olay dün akşam saat 18.30 sıralarında Çiğli Anadolu Caddesi'nde bulunan bir petrol istasyonunun önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 35 CTZ 60 plakalı özel bir firmaya ait otomobil içerisinde bulunan bir kişinin, köpeğe cinsel istismarda bulunduğu ve elinde tabanca olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Sosyal medyada infial yaratmıştı: O görüntüdeki gerçek ortaya çıktı

CİNSEL İSTİSMAR İZİ YOK

Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından şüpheli araçtan indirildi. Yapılan kontrollerde, tabancanın oyuncak olduğu, M.Ö. olduğu belirlenen şahsın bileğinde sevgi izi dövmesi olduğu ve akli dengesinin olmadığı anlaşıldı. Ayrıca araç içinde bulunan köpekte herhangi bir cinsel münasebet izi görülmediği ve köpeğin sokak köpeği olduğu da tespit edildi.

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KİLİT SİSTEMİ BOZUK ARACA GİRMİŞ

Öte yandan, aracın sahibi olan firmanın yaptığı açıklamada, yaklaşık 15 gün önce aracın elektrik aksanında meydana gelen arıza sebebiyle yolda kaldığı, bu yüzden yol kenarına bırakıldığı ve meydana gelen arıza nedeniyle kapılarının kilitlenmediği belirtildi. Akli dengesi yerinde olmayan M.Ö.'nün de kapıları açık olan araca bir sokak köpeğiyle bindiği daha sonra oradaki bir vatandaş tarafından görüntülerin videoya alınıp sosyal medyaya atıldığı ortaya çıktı. Konuyla ilgili araç sahibinin de şikayetçi olmaması üzerine akli dengesi yerinde olmayan M.Ö., vasisi olan annesine teslim edildi.

Sosyal medyada infial yaratmıştı: O görüntüdeki gerçek ortaya çıktı

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#Köpek#İstismar#İzmir

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