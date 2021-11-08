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Köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobil kaza yaptı

#Istanbul#Trafik Kazası#Köpek
Köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobil kaza yaptı

Arnavutköy’de yola fırlayan köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobil sürücüsü, şerit değiştirince başka bir otomobile arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki otomobil de savrulurken, aynı otomobildeki 4 kişi yaralandı.

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Kaza dün gece 23:30’da meydana geldi. Eski Edirne Asfaltı Caddesi’nde seyir halindeki 34 PHD 24 plakalı otomobilin sürücüsü, bir anda yola fırlayan köpeğe çarpmamak için manevra yaptı. Şerit değiştiren otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek önündeki 34 LN 664 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle her iki otomobil de savruldu. Otomobile arkadan çarpan araçtaki 2’si çocuk 4 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralıların yardımına çevredekiler koştu. Haber verilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralı 4 kişi ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Kaza sonrası Habipler Arnavutköy yolunun Arnavutköy yönünde uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik yoğunluğu kazaya karışan araçların çekici yardımıyla yoldan çekilmesinin ardından normale döndü. 

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#Istanbul#Trafik Kazası#Köpek

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