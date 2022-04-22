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Köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırdı, otomobil takla attı! Hilal hayatını kaybetti, nişanlısı yaralandı

#Çorum#Trafik Kazası#KAZA
Köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırdı, otomobil takla attı Hilal hayatını kaybetti, nişanlısı yaralandı

Çorum’da köpeğe çarpmamak için Alparslan Tırpancı’nın direksiyon kırdığı otomobil takla attı. Kazada Tırpancı yaralandı, nişanlısı Hilal Göyhan (22) ise yaşamını yitirdi.

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Kaza, önceki akşam Sungurlu- Kırıkkale kara yolunun 5’inci kilometresinde meydana geldi. Alparslan Tırpancı, otomobiliyle seyir halindeyken önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptı. Otomobil, takla atarak yol ortasına devrildi.

HİLAL HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, Tırpancı ile yanındaki nişanlısı Hilal Göyhan yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Hilal Göyhan, ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hilal Göyhan, bugün hayatını kaybetti. Genç kızın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Kazada nişanlısını kaybeden Alparslan Tırpancı morg girişi önünde oturarak bekledi. Göyhan ve Tırpancı’nın 4 ay sonrası için evlilik planı yaptığı belirtildi.

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